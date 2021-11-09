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المنتخب الوطني يبدأ التحضير الفعلي لموقعة سوريا

رياضة

2021-11-09 | 02:36
المنتخب الوطني يبدأ التحضير الفعلي لموقعة سوريا
397 مشاهدة

اكتمل وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة بالتحاق اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية أمس الاثنين، بينما بدا الاندفاع والرغبة بالفوز واضحين على اللاعبين عند خوضهم الوحدة التدريبية الأولى التي أقيمت مساء أمس في ملعب النادي العربي تحضيرا لمواجهتي سوريا وكوريا الجنوبية المؤمل اقامتهما بعد غد الخميس والسادس عشر من الشهر الحالي لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وكان آخر الملتحقين بصفوف منتخبنا اللاعب علي الحمادي، بينما سبقه بالانضمام لكتيبة أسود الرافدين كلا من علي فائز وعلي عدنان وبشار رسن وأمجد عطوان وريبين سولاقا وفرانس بطرس ومهند جعاز وجيلوان حمد وأمير العماري وأيمن حسين الذي سيغيب اضطراريا عن لقاء سوريا بسبب تراكم البطاقات الملونة.
 
وأشرف على الوحدة التدريبية التي أقيمت أمس المدرب الهولندي ديك ادفوكات وملاكه المساعد، وبدا تركيز اللاعبين عاليا جدا خلال التدريبات من خلال الالتزام بتطبيق الواجبات التي انيطت بهم سعيا لحجز مكان في التشكيلة الأساسية التي ستواجه سوريا، لاسيما ان المدرب قد أكد في وقت سابق عبر تصريحات اعلامية رغبته الواضحة باحداث تغييرات عديدة على التشكيلة، وهذا ما ظهر واضحا عند اعلان القائمة النهائية للمباراتين المرتقبتين كونها شهدت تواجد أسماء لم يسبق لها ان دشنت مشوارها الدولي مع المنتخب الأول.
 
واكتفى منتخبنا بحصد ثلاث نقاط فقط من أربع مباريات خاضها لغاية الآن في التصفيات، وهو بحاجة ماسة إلى تحقيق الفوز في اللقاء أمام سوريا للإبقاء على حظوظه قائمة في امكانية التنافس على بطاقتي التأهل المباشرتين أو الملحق الفاصل.

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