تعرف على مجموعة العراق في بطولة غرب آسيا للشباب

وضعت قرعة بطولة غرب آسيا الثانية للشباب بكرة القدم المنتخب العراقي الى جانب منتخبات (البحرين - اليمن - فلسطين - الكويت) والتي يستضيفها الاتحاد العراقي بمدينتي البصرة وأربيل اعتباراً من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

واما المجموعة الثانية (الأردن، الإمارات، سوريا، فلسطين، لبنان)

وتقام مباريات المجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل بطل كل مجموعة إلى المباراة النهائية التي تقام في البصرة أو أربيل.

منتخبنا الشبابي كان قد توّج بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا الأولى للشباب التي أقيمت منافساتها عام 2019 بفلسطين في ملعب الشهيد فيصل الحسيني في منطقة الرام، بينما حل المنتخب الإماراتي ثانياً في البطولة التي شهدت إلى جانبهما مشاركة منتخبات الأردن الذي جاء بالمركز الثالث وفلسطين (رابعاً)، والبحرين (خامسا) وقطر (سادساً).