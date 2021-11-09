منتخبنا الوطني للناشئين في المجموعة الاولى لبطولة غرب آسيا

سحبت قبل قليل في مقر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بالعاصمة الأردنية عمّان، القرعة التكميلية البطولة الثامنة لمنتخبات الناشئين والتي ستقام منافساتها في السعودية خلال الفترة 5 – 15 ديسمبر 2021، بعد انسحاب منتخب الكويت وتقلص عدد المنتخبات المشاركة في البطولة.



المجموعة الأولى ( السعودية – العراق – لبنان )

المجموعة الثانية ( سوريا – فلسطين – الإمارات )

المجموعة الثالثة ( البحرين اليمن – الأردن )

واسفرت القرعة عن وضع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى التي تضم السعودية ولبنان، كالاتي:-المجموعة الأولى ( السعودية – العراق – لبنان )المجموعة الثانية ( سوريا – فلسطين – الإمارات )المجموعة الثالثة ( البحرين اليمن – الأردن )