كلوب: صلاح الافضل في العالم

وقال يورجن كلوب في حوارًا مع شبكة "بي إن سبورتس"، "أولاً، يجب ألا نتجاهل وجود لاعبين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عندما نتحدث عن أفضل اللاعبين في العالم نظرًا لتألقهما على مدار السنوات الماضية".وتابع: "ولكن هناك أيضًا، محمد صلاح، لقد تطور بشكل مبهر ولا يجب ألا ننساه بعد أداءه مع ليفربول".واضاف كلوب "متأكد من أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي، لأني أراه كل يوم في التدريبات وكيف يتدرب وكيف يساعد زملاءه".واختتم: "صلاح لاعب رائع ولاعب عالمي، وأعتقد أنه سيواصل تألقه إذا حافظ على مستواه ولياقته البدنية خاصة مع شخصيته التي يتحلى بها ورغبته في أن يكون الأفضل دائمًا".