ديبالا وكوادرادو.. الكشف عن موعد حسم مصيرهما مع يوفنتوس

وينتهي عقدا اللاعبين في تورينو، بنهاية الموسم الجاري، لكن هناك رغبة مشتركة في البقاء بصفوف السيدة العجوز.وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإنه من المتوقع أن ينتهي يوفنتوس من عملية تجديد تعاقد كوادرادو قبل ديبالا.وأضافت أن المفاوضات بين يوفنتوس وكوادرادو حاليًا حول مدة التعاقد، حيث يأمل اللاعب في الحصول على عقد لمدة عامين، في حين قدم يوفنتوس عرضًا لموسم واحد، بنفس الراتب الحالي (5 ملايين يورو).وأشارت الصحيفة، إلى أن كوادرادو قد يوقع على تجديد عقده رسميًا بنهاية الشهر الجاري، بينما سيتم الانتهاء من تجديد عقد ديبالا في ديسمبر/كانون الثاني المقبل.ويمر يوفنتوس بفترة صعبة على صعيد النتائج في الدوري الإيطالي، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 18 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن نابولي وميلان.