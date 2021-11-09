فينغر: نادم على بقائي في ارسنال وكان بامكاني تدريب الريال مرتين

وقال فينغر عن قرار بقاءه في آرسنال: "لقد كان قرارًا ندمت عليه".واضاف "كان بإمكاني تدريب ريال مدريد مرتين وكذلك يوفنتوس وباريس وتلقيت عرضًا أيضًا من مانشستر يونايتد".واستمر فينغر بتدريب آرسنال لفترة طويلة قبل أن يرحل ولم يتولى تدريب أي فريق بعدها.