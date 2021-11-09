رسميا.. "فيفا" يحدد موعد حفل توزيع جوائز الافضل في العالم

وقال "فيفا" في بيان رسمي إن "عملية التصويت ستبدأ يوم الاثنين 22 تشرين الثاني ، وستنتهي يوم الجمعة 10 كانون الاول 2021.واضاف انه "من المقرر أن يشارك في عملية التصويت قادة ومدربو المنتخبات الوطنية، إضافة الى تصويت الجماهير عبر الموقع الإلكتروني، و300 شخص من ممثلي وسائل الإعلام".وسيتم خلال الحفل توزيع جائزة أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب للرجال والسيدات، وأفضل حارس مرمى للرجال والسيدات، وجائزة اللعب النظيف، وجائزة أفضل هدف، وجائزة مشجع الفيفا، وتشكيلة العام.