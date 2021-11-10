إبراهيم بايش يوجه رسالة مهمة للجمهور العراقي قبل لقاء سوريا

وعد إبراهيم بايش لاعب المنتخب الوطني العراقي، وفريق القوة الجوية، جمهور بلده بتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام منتخب سوريا، والتي ستقام يوم الخميس المقبل في قطر، الأرض المفترضة للعراق، ضمن الجولة الـ5 للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال بايش في تصريح تابعته السومرية نيوز، "يجب أن نقدّم مباراة تليق باسم المنتخب العراقي، ولا بد أن نخوض المباريات المقبلة كأنها نهائي كؤوس، والبداية ستكون في لقاء سوريا، يجب اللعب بثقة عالية، من أجل مصالحة جماهيرنا وتعويض النتائج السلبية السابقة".

وطالب لاعب خط وسط المنتخب، "وسائل الاعلام بتقديم الدعم والمساندة في المباراتين المقبلتين أمام سوريا وكوريا الجنوبية، وتخفيف الضغوط الكبيرة التي تعرض لها اللاعبون مؤخراً، واعداً الجميع ببذل قصارى الجهد في المرحلة المقبلة، وتحقيق أمل التأهل إلى مونديال قطر المقبل.

ويتصدر منتخب إيران المجموعة بـ10 نقاط، ويليه منتخب كوريا الجنوبية بـ8 نقاط، فيما قفز منتخب لبنان إلى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتشارك العراق والإمارات في المركز الرابع بـ3 نقاط، وحل منتخب سوريا في آخر الترتيب بنقطة وحيدة.