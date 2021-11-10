علي الحمادي يكشف تفاصيل المحادثة مع ديك أدفوكات

كشف علي الحمادي مهاجم ويكمب واندرز، الناشط في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، تفاصيل المحادثة الهاتفية الأولى، التي جمعته بالهولندي ديك أدفوكات مدرب المنتخب الوطني العراقي، بعد قرار استدعائه لصفوف أسود الرافدين، في مواجهتي سوريا وكوريا الجنوبية، ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وقال الحمادي في حوار لبرنامج صدى الملاعب: "قبل إعلان أسمي ضمن القائمة النهائية للمنتخب العراقي، تلقيت اتصالاً هاتفياً من أدفوكات، وسألني أولاً عن رغبتي بتمثيل المنتخب، فأجبته بأنني مستعد بشكل كامل، وأملك الرغبة الكبيرة لارتداء قميص الفريق الوطني، كما سأل عن جاهزيتي الفنية، وأخبرته بأنني جاهز فنياً، وشاركت في الأسابيع الأخيرة بصورة أساسية".

وأضاف المهاجم العراقي الشاب، إبن الـ19 عاماً، أن تمثيل المنتخب الوطني كان حلماً بالنسبة إليه، منذ أن كان طفلاً صغيراً، مشيراً إلى أن الفرحة كانت كبيرة بالنسبة إليه وعائلته، بعد إعلان القائمة النهائية التي ستلاقي سوريا وكوريا الجنوبية، في التصفيات المونديالية، ونصحه والده بتقديم أفضل المستويات، وأن ينسجم مع بقية عناصر المنتخب، من أجل تحقيق الانتصارات، وإسعاد الجماهير العراقية، وتعويض النتائج السلبية الأخيرة .

وأوضح أنه انتقل من فريق سوانزي سيتي، تحت سن 23 عاماً، إلى الفريق الأول لنادي ويكمب واندرز، من أجل اللعب أساسياً في المسابقة الإنجليزية الثانية، ومن خلال هذه التجربة سيبحث عن فرصة أكبر، في المواسم القليلة المقبلة، بعد اكتساب الخبرة الكافية.