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تعرف على فرص المنتخبات العربية في التأهل لمونديال قطر

رياضة

2021-11-10 | 16:06
تعرف على فرص المنتخبات العربية في التأهل لمونديال قطر
4,590 مشاهدة

دخلت التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر شتاء 2022 مراحلها الحاسمة، حيث ستشهد اليوم الخميس مباريات هامة في مختلف أنحاء العالم.

التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022:
 
  يعتبر المنتخب السعودي الأوفر حظا، من بين جميع المنتخبات العربية في القارة الصفراء، للتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية ويتربع على عرش صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط على وصيفه الأسترالي، ويليهما منتخبا سلطنة عمان واليابان في المركزين الثالث والرابع برصيد 6 نقاط لكل منهما، ويبدو أنهما سيتنافسان على المركز الثالث المؤهل لخوض الملحق.

وسيخوض الأخضر السعودي مباراة هامة الخميس، أمام مضيفه الأسترالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

وفي ما يلي جدول مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية غدا الخميس:

المجموعة الأولى:

كوريا الجنوبية - الإمارات

لبنان – إيران

العراق – سوريا.

المجموعة الثانية:

أستراليا – السعودية

فيتنام - اليابان

الصين - عمان.

ترتيب منتخبات آسيا بعد الجولة الرابعة من التصفيات:

المجموعة الأولى:

1- إيران – 10 نقاط

2- كوريا الجنوبية – 8 نقاط

3- لبنان – 5 نقاط

4- الإمارات - 3 نقاط

5- العراق - 3 نقاط

6- سوريا – نقطة واحدة.

المجموعة الثانية:

1- السعودية – 12 نقطة

2- أستراليا – 9 نقاط

3- عمان - 6 نقاط

4- اليابان – 6 نقاط

5- الصين – 3 نقاط

6 - فيتنام – 0 نقطة.

ويتأهل البطل والوصيف في كل من المجموعتين، بينما يتنافس صاحبا المرتبة الثالثة على البطاقة المؤهلة للملحق المكمل، ويصعد الفائز لخوض ملحق "الفيفا" مع منتخب من قارة أخرى، إما أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو أوقيانوسيا.

تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022:

أما في إفريقيا، فقد حسم المنتخب المغربي صعوده مبكرا إلى الدور الفاصل ضمن تصفيات القارة السمراء، بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية وتربعه على عرش صدارة المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

كما من المرجح أن يلتحق بالمغرب في الدور الحاسم، منتخبات كل من: مصر، والجزائر، وتونس.

ويتنافس 40 منتخبا حاليا في المرحلة الثانية من التصفيات مقسمة على 10 مجموعات، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، ويلعب كل منتخب مع منتخب آخر تحدده القرعة في مواجهة ذهاب وإياب لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات مونديال قطر.

وفي ما يلي مباريات المنتخبات العربية ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة ضمن التصفيات الإفريقية:

يوم الجمعة:

الغابون - ليبيا

جيبوتي - الجزائر

أنغولا - مصر

السودان - المغرب

يوم السبت:

زامبيا - موريتانيا

غينيا الإستوائية – تونس.

وفيما يلي ترتيب المنتخبات العربية بعد الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية:

المجموعة الأولى:

1- الجزائر – 10 نقاط

2- بوركينا فاسو – 10 نقاط

3- النيجر – 3 نقاط

4- جيبوتي – 0 نقطة.

المجموعة الثانية:

1- تونس – 10 نقاط

2- غينيا الاستوائية – 7 نقاط

3- زامبيا – 4 نقاط

4- موريتانيا - نقطة واحدة.

المجموعة السادسة:

1- مصر - 10 نقاط

2- ليبيا – 6 نقاط

3- الغابون – 4 نقاط

4- أنغولا - 3 نقاط.

المجموعة التاسعة:

1- المغرب – 12 نقطة

2- غينيا بيساو – 4 نقاط

3 - غينيا – 3 نقاط

4- السودان – نقطتان
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