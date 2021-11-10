تعرف على فرص المنتخبات العربية في التأهل لمونديال قطر

التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022:

يعتبر المنتخب السعودي الأوفر حظا، من بين جميع المنتخبات العربية في القارة الصفراء، للتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية ويتربع على عرش صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط على وصيفه الأسترالي، ويليهما منتخبا سلطنة عمان واليابان في المركزين الثالث والرابع برصيد 6 نقاط لكل منهما، ويبدو أنهما سيتنافسان على المركز الثالث المؤهل لخوض الملحق.وسيخوض الأخضر السعودي مباراة هامة الخميس، أمام مضيفه الأسترالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.وفي ما يلي جدول مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية غدا الخميس:كوريا الجنوبية - الإماراتلبنان – إيرانالعراق – سوريا.أستراليا – السعوديةفيتنام - اليابانالصين - عمان.1- إيران – 10 نقاط2- كوريا الجنوبية – 8 نقاط3- لبنان – 5 نقاط4- الإمارات - 3 نقاط5- العراق - 3 نقاط6- سوريا – نقطة واحدة.1- السعودية – 12 نقطة2- أستراليا – 9 نقاط3- عمان - 6 نقاط4- اليابان – 6 نقاط5- الصين – 3 نقاط6 - فيتنام – 0 نقطة.ويتأهل البطل والوصيف في كل من المجموعتين، بينما يتنافس صاحبا المرتبة الثالثة على البطاقة المؤهلة للملحق المكمل، ويصعد الفائز لخوض ملحق "الفيفا" مع منتخب من قارة أخرى، إما أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو أوقيانوسيا.أما في إفريقيا، فقد حسم المنتخب المغربي صعوده مبكرا إلى الدور الفاصل ضمن تصفيات القارة السمراء، بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية وتربعه على عرش صدارة المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.كما من المرجح أن يلتحق بالمغرب في الدور الحاسم، منتخبات كل من: مصر، والجزائر، وتونس.ويتنافس 40 منتخبا حاليا في المرحلة الثانية من التصفيات مقسمة على 10 مجموعات، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، ويلعب كل منتخب مع منتخب آخر تحدده القرعة في مواجهة ذهاب وإياب لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات مونديال قطر.وفي ما يلي مباريات المنتخبات العربية ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة ضمن التصفيات الإفريقية:يوم الجمعة:الغابون - ليبياجيبوتي - الجزائرأنغولا - مصرالسودان - المغربيوم السبت:زامبيا - موريتانياغينيا الإستوائية – تونس.وفيما يلي ترتيب المنتخبات العربية بعد الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية:1- الجزائر – 10 نقاط2- بوركينا فاسو – 10 نقاط3- النيجر – 3 نقاط4- جيبوتي – 0 نقطة.1- تونس – 10 نقاط2- غينيا الاستوائية – 7 نقاط3- زامبيا – 4 نقاط4- موريتانيا - نقطة واحدة.1- مصر - 10 نقاط2- ليبيا – 6 نقاط3- الغابون – 4 نقاط4- أنغولا - 3 نقاط.1- المغرب – 12 نقطة2- غينيا بيساو – 4 نقاط3 - غينيا – 3 نقاط4- السودان – نقطتان