Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"يوم العزاب".. مبيعات علي بابا تصل الى 84.54 مليار دولار
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

كل ما تريد معرفته عن مباراتي كوريا الجنوبية ضد الإمارات ولبنان مع إيران

رياضة

2021-11-11 | 03:03
كل ما تريد معرفته عن مباراتي كوريا الجنوبية ضد الإمارات ولبنان مع إيران
1,171 مشاهدة

يواجه منتخب الإمارات اختباراً صعباً أمام مضيفه كوريا الجنوبية اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويستضيف منتخب لبنان منافسه إيران في إطار منافسات الجولة ذاتها للمجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية.
تقام المباراة الأولى بين منتخب كوريا الجنوبية ضد الإمارات على ملعب (سيول كأس العالم) في الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس بتوقيت الإمارات.
 
وتذاع المباراة عبر قناة ssc5 بصوت المعلق عبد الله الغامدي داخل السعودية، وأبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق عامر عبد الله داخل الإماراتي، والرابعة الرياضية العراقية الأرضية بصوت المعلق محمد مبروكي داخل العراق.
وتقام مباراة لبنان ضد إيران على ملعب (صيدا) الدولي في الساعة الثانية عصراً بتوقيت لبنان.
 
وتذاع المباراة عبر قناة ssc6 بصوت المعلق خالد المديفر داخل السعودية، وأبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق عامر عبد الله داخل الإمارات، وعبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب داخل لبنان.
 
ترتيب المجموعة
يتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط بعدما حقق 3 انتصارات وتعادل مرة.
ويحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني برصيد 8 نقاط وخلفه منتخب لبنان الذي حصد 5 نقاط بفوز وحيد وتعادلين وهزيمة.
ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع برصيد 3 نقاط برصيد 3 تعادلات ودون فوز بينما يحتل منتخب العراق المركز الخامس برصيد 3 نقاط ثم منتخب سوريا برصيد نقطة واحدة.
 
تاريخ المواجهات
بدأت مواجهات المنتخبين يوم 24 سبتمبر 1980 في بطولة كأس آسيا وفاز المنتخب الكوري بنتيجة 4-1 ثم تغلب المنتخب الكوري بنتيجة 1-0 في كأس آسيا 1988.
 
وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في تصفيات كأس العالم 1990 كما تعادلا بنفس النتيجة في كأس آسيا 1996.
وتغلب المنتخب الكوري بنتيجة 3-0 في تصفيات كأس العالم 1998 وفاز أيضاً بنتيجة 3-1، وفاز أيضاً بنتيجة 2-1 في دورة الألعاب الآسيوية.
 
وواصل المنتخب الكوري تفوقه وفاز على الإمارات 2-0 في كأس آسيا 2004. وتفوق الشمشون الكوري في تصفيات مونديال 2010 بنتيجة 4-1 و2-0 ثم تقابلا في تصفيات كأس العالم 2014 وفاز المنتخب الكوري بنتيجة 2-1 و2-0.
 
ويتفوق المنتخب الكوري خلال 12 مواجهة فلم يفز الأبيض خلال أي لقاء رسمي بينما فاز منتخب كوريا خلال 10 لقاءات، وتعادلا مرتين.
 
ويبدو المشهد مشابهاً لتاريخ مواجهات إيران ضد لبنان، فالبداية كانت بفوز عريض للمنتخب الإيراني بنتيجة 4-0 في كأس آسيا 2000 ثم فاز منتخب إيران بنتيجة 2-0 في بطولة غرب آسيا عام 2002 وتكرر نفس الانتصار بدورة الألعاب الآسيوية في العام ذاته.
 
وفاز منتخب إيران بنتيجة 3-0 و1-0 في تصفيات كأس آسيا 2004 وتفوق المنتخب الإيراني بنتيجة 4-0 ببطولة غرب آسيا في نفس العام.
وحقق منتخب لبنان فوزه الوحيد على حساب إيران بنتيجة 1-0 عام 2012 في تصفيات مونديال 2014 ورد المنتخب الإيراني بفوز عريض بنتيجة 4-0.
 
وتغلب منتخب إيران في تصفيات كأس آسيا 2015 بنتيجة 5-0 و4-1 على حساب لبنان.
 
كوريا الجنوبية ضد الإمارات
يرفع منتخب الإمارات شعار لا بديل عن الفوز في مواجهة كوريا الجنوبية رغم صعوبة المهمة إلا أن عدم تحقيق أي انتصار خلال أول 3 جولات يزيد قوة الاختبار للأبيض.
 
ويعاني المنتخب الإماراتي من غيابات مؤثرة على رأسها فابيو ليما وشاهين عبد الرحمن ومحمود خميس وماجد حسن وخلفان مبارك.
 
ورغم هذه الغيابات فإن المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني لمنتخب الإمارات تحدث في المؤتمر الصحفي قبل المباراة مؤكداً أن فريقه سيلعب بجرأة وثقة واستعد بصورة طيبة.
 
وأشار إلى أن المنتخب الكوري بالفعل منافس قوي ويلعب بشكل جماعي موضحاً أنه لا يركز على لاعب بعينه ويواجه فريقاً منظماً بصورة جماعية ويدرك نقاط قوته بالطبع.
 
ومن المنتظر أن يعتمد المنتخب الإماراتي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى علي خصيف وأمامه رباعي خط الدفاع عبد العزيز هيكل ويوسف جابر وبندر الأحبابي ووليد عباس.
 
ويقود خط الوسط علي سالمين وبجواره عبد الله رمضان وأمامهما المخضرم إسماعيل مطر صانع الألعاب مع ثلاثي الهجوم كايو كانيدو وخليل الحمادي وعلي مبخوت.
في المقابل، يبقى المنتخب الكوري طامعاً في تحقيق الفوز لملاحقة إيران وإحباط عودة الأبيض للمنافسة في هذه المجموعة.
 
ويقود المنتخب الكوري المدرب البرتغالي باولو بينتو، ويفتقد الشمشون الكوري اللاعب هوانج أوي – جو وكيم يونج كون.
 
ومن المنتظر أن يعتمد المنتخب الكوري على تشكيلته التي تضم جوو هيون لحراسة المرمى وأمامه رباعي خط الدفاع كونج وون وكيم مين جاي ولي يونج وهونج شول.
 
ويقود خط الوسط هوانج إن بيوم وبجواره جونج وو يونج وأمامهما سونج مين كو وهوانج هي تشان وهيونج مين سون مع المهاجم شو جي سونج.
 
وقال أيمن الرمادي مدرب عجمان الإماراتي السابق إن منتخب الإمارات في مهمة صعبة للغاية لأنه سيواجه فريقاً منظماً يلعب كرة سريعة وحديثة ويملك نجوما مميزين.
 
وأشار إلى أن غيابات الأبيض تزيد من صعوبة مهمة المنتخب الإماراتي مؤكداً أن المدرب فان مارفيك عليه التعامل بأسلوب دفاعي وعدم ترك أي مساحات للاعبي كوريا لاستغلال الفرص.
 
لبنان ضد إيران
يبحث منتخب لبنان عن مواصلة مغامرته في هذه المجموعة ومفاجأة منتخب إيران صاحب الصدارة.
 
وقال المدرب التشيكي إيفان هاشيك المدير الفني لمنتخب لبنان في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة إن هذه المواجهة ستكون خاصة لأنها ستقام على أرض لبنان والجميع يدعم المنتخب رغم غياب الجماهير عن المدرج.
 
ويغيب عن منتخب لبنان نجمه المميز حسن معتوق للإصابة، ويعتمد هاشيك على طريقة 4-4-2 بوجود حارس المرمى مصطفى مطر وأمامه رباعي خط الدفاع ألكسندر ميشيل وجوان عمري وعباس عاصي وسوني سعد.
 
ويقود خط الوسط محمد علي ذيني ونادر مطر ويميناً محمد حيدر ويساراً باسل جرادي مع ثنائي الهجوم هلال الحلوة ومحمد قدوح.
 
من جانبه، أكد المدرب الكرواتي دراجان سكوسيتش المدير الفني لمنتخب إيران في المؤتمر الصحفي أنه سيواجه فريقاً منظماً وبالتالي فإن المواجهة لن تكون سهلة على الإطلاق.
 
وأشار إلى أنه يطمع في تحقيق نتيجة إيجابية خاصة أن جميع اللاعبين دخلوا أجواء ما قبل هذه المباراة بحالة من التركيز الشديد.
 
ويغيب عن منتخب إيران النجم مهدي طارمي لخلافات مع المدير الفني، ويعتمد المنتخب الإيراني على تشكيلة تضم حارس المرمى علي رضا بيرانفاند وأمامه رباعي خط الدفاع شجاع خليل زاده وحسين كنعاني وصادق محرمي ووحيد أميري.
 
ويقود خط الوسط سعيد عزت الله وبجواره أحمد نور الله وعلي جول زاده وعلي رضا جهانبخش وفي الهجوم سردار أزمون ومهدي قائدي.
 
وقال محمد عبد العظيم عظيمة مدرب النجمة اللبناني الأسبق إن المنتخب اللبناني قدم مستويات رائعة في مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال ولن يكون مفاجئاً أن يحقق نتيجة طيبة أمام إيران.
 
وأوضح أن الروح القتالية التي أظهرها لاعبو منتخب لبنان تجعلهم مرشحين لتحقيق نتيجة طيبة أمام إيران ولديهم القدرة لحصد الفوز رغم فوارق الخبرات.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
اعلان
اعلان
&quot;توقعات قد تقلب المعادلة&quot;.. إنخفاض مرتقب لأسعار العقارات في العراق
24.95%
04:41 | 2021-11-11
"توقعات قد تقلب المعادلة".. إنخفاض مرتقب لأسعار العقارات في العراق
04:41 | 2021-11-11
أفضل طريقة لعمل الكاهي العراقي
18.57%
07:12 | 2021-11-11
أفضل طريقة لعمل الكاهي العراقي
07:12 | 2021-11-11
المنتخب الوطني يتلقى ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة سوريا
15.35%
06:35 | 2021-11-11
المنتخب الوطني يتلقى ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة سوريا
06:35 | 2021-11-11
الكاظمي يصدر بياناً جديداً حول محاولة اغتياله - عاجل
15.07%
12:34 | 2021-11-11
الكاظمي يصدر بياناً جديداً حول محاولة اغتياله - عاجل
12:34 | 2021-11-11
أدفوكات يعلق على التعادل أمام سوريا
14.68%
14:45 | 2021-11-11
أدفوكات يعلق على التعادل أمام سوريا
14:45 | 2021-11-11
توقعات الانواء الجوية لطقس العراق خلال الأيام الاربعة المقبلة
11.38%
04:00 | 2021-11-12
توقعات الانواء الجوية لطقس العراق خلال الأيام الاربعة المقبلة
04:00 | 2021-11-12
المزيد

الفيديو

تنظيم العلاقة بين المركز والاقليم محور لقاء الاتحاد الوطني الكردستاني مع الكتلة الصدرية
Play
تنظيم العلاقة بين المركز والاقليم محور لقاء الاتحاد الوطني الكردستاني مع الكتلة الصدرية
05:09 | 2021-11-12
قناص المدينة أبو يحيى يوثق حياة الناس منذ سنين
Play
قناص المدينة أبو يحيى يوثق حياة الناس منذ سنين
05:01 | 2021-11-12
خطر جسيم يهدد شركة الخطوط الجوية والسومرية تكشف الوثائق
Play
خطر جسيم يهدد شركة الخطوط الجوية والسومرية تكشف الوثائق
04:52 | 2021-11-12
Play
"دون قيد أو شرط".. طلبة الجامعات يعتصمون للمطالبة بدور ثالث (فيديو)
10:38 | 2021-11-11
بالفيديو: عام دراسي جديد من غير كتب
Play
بالفيديو: عام دراسي جديد من غير كتب
06:00 | 2021-11-11
العراق بين التصعيد في الاحتجاجات والدعوة للتهدئة والحوار.. فيديو
Play
العراق بين التصعيد في الاحتجاجات والدعوة للتهدئة والحوار.. فيديو
05:45 | 2021-11-11
هل بدأت عقدة الخلافات تنفك تمهيدا لتشكيل الحكومة؟
Play
هل بدأت عقدة الخلافات تنفك تمهيدا لتشكيل الحكومة؟
05:18 | 2021-11-11
Play
"بالفيديو".. قيادات امنية تتحدث عن الاوضاع في ديالى
08:57 | 2021-11-10
بالفيديو والوثائق.. الكشف عن حقيقة معاقبة مفرزة امنية لتنفيذها أمرا قضائيا
Play
بالفيديو والوثائق.. الكشف عن حقيقة معاقبة مفرزة امنية لتنفيذها أمرا قضائيا
07:23 | 2021-11-10
بسبب نائب.. معاقبة مفرزة امنية لتنفيذها أمرا قضائيا (فيديو)
Play
بسبب نائب.. معاقبة مفرزة امنية لتنفيذها أمرا قضائيا (فيديو)
05:01 | 2021-11-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.