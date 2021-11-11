كل ما تريد معرفته عن مباراتي كوريا الجنوبية ضد الإمارات ولبنان مع إيران

يواجه منتخب الإمارات اختباراً صعباً أمام مضيفه كوريا الجنوبية اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.



ويستضيف منتخب لبنان منافسه إيران في إطار منافسات الجولة ذاتها للمجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية.

تقام المباراة الأولى بين منتخب كوريا الجنوبية ضد الإمارات على ملعب (سيول كأس العالم) في الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة ssc5 بصوت المعلق عبد الله الغامدي داخل السعودية، وأبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق عامر عبد الله داخل الإماراتي، والرابعة الرياضية العراقية الأرضية بصوت المعلق محمد مبروكي داخل العراق.

وتقام مباراة لبنان ضد إيران على ملعب (صيدا) الدولي في الساعة الثانية عصراً بتوقيت لبنان.

وتذاع المباراة عبر قناة ssc6 بصوت المعلق خالد المديفر داخل السعودية، وأبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق عامر عبد الله داخل الإمارات، وعبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب داخل لبنان.

ترتيب المجموعة

يتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط بعدما حقق 3 انتصارات وتعادل مرة.

ويحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني برصيد 8 نقاط وخلفه منتخب لبنان الذي حصد 5 نقاط بفوز وحيد وتعادلين وهزيمة.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع برصيد 3 نقاط برصيد 3 تعادلات ودون فوز بينما يحتل منتخب العراق المركز الخامس برصيد 3 نقاط ثم منتخب سوريا برصيد نقطة واحدة.

تاريخ المواجهات

بدأت مواجهات المنتخبين يوم 24 سبتمبر 1980 في بطولة كأس آسيا وفاز المنتخب الكوري بنتيجة 4-1 ثم تغلب المنتخب الكوري بنتيجة 1-0 في كأس آسيا 1988.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في تصفيات كأس العالم 1990 كما تعادلا بنفس النتيجة في كأس آسيا 1996.

وتغلب المنتخب الكوري بنتيجة 3-0 في تصفيات كأس العالم 1998 وفاز أيضاً بنتيجة 3-1، وفاز أيضاً بنتيجة 2-1 في دورة الألعاب الآسيوية.

وواصل المنتخب الكوري تفوقه وفاز على الإمارات 2-0 في كأس آسيا 2004. وتفوق الشمشون الكوري في تصفيات مونديال 2010 بنتيجة 4-1 و2-0 ثم تقابلا في تصفيات كأس العالم 2014 وفاز المنتخب الكوري بنتيجة 2-1 و2-0.

ويتفوق المنتخب الكوري خلال 12 مواجهة فلم يفز الأبيض خلال أي لقاء رسمي بينما فاز منتخب كوريا خلال 10 لقاءات، وتعادلا مرتين.

ويبدو المشهد مشابهاً لتاريخ مواجهات إيران ضد لبنان، فالبداية كانت بفوز عريض للمنتخب الإيراني بنتيجة 4-0 في كأس آسيا 2000 ثم فاز منتخب إيران بنتيجة 2-0 في بطولة غرب آسيا عام 2002 وتكرر نفس الانتصار بدورة الألعاب الآسيوية في العام ذاته.

وفاز منتخب إيران بنتيجة 3-0 و1-0 في تصفيات كأس آسيا 2004 وتفوق المنتخب الإيراني بنتيجة 4-0 ببطولة غرب آسيا في نفس العام.

وحقق منتخب لبنان فوزه الوحيد على حساب إيران بنتيجة 1-0 عام 2012 في تصفيات مونديال 2014 ورد المنتخب الإيراني بفوز عريض بنتيجة 4-0.

وتغلب منتخب إيران في تصفيات كأس آسيا 2015 بنتيجة 5-0 و4-1 على حساب لبنان.

كوريا الجنوبية ضد الإمارات

يرفع منتخب الإمارات شعار لا بديل عن الفوز في مواجهة كوريا الجنوبية رغم صعوبة المهمة إلا أن عدم تحقيق أي انتصار خلال أول 3 جولات يزيد قوة الاختبار للأبيض.

ويعاني المنتخب الإماراتي من غيابات مؤثرة على رأسها فابيو ليما وشاهين عبد الرحمن ومحمود خميس وماجد حسن وخلفان مبارك.

ورغم هذه الغيابات فإن المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني لمنتخب الإمارات تحدث في المؤتمر الصحفي قبل المباراة مؤكداً أن فريقه سيلعب بجرأة وثقة واستعد بصورة طيبة.

وأشار إلى أن المنتخب الكوري بالفعل منافس قوي ويلعب بشكل جماعي موضحاً أنه لا يركز على لاعب بعينه ويواجه فريقاً منظماً بصورة جماعية ويدرك نقاط قوته بالطبع.

ومن المنتظر أن يعتمد المنتخب الإماراتي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى علي خصيف وأمامه رباعي خط الدفاع عبد العزيز هيكل ويوسف جابر وبندر الأحبابي ووليد عباس.

ويقود خط الوسط علي سالمين وبجواره عبد الله رمضان وأمامهما المخضرم إسماعيل مطر صانع الألعاب مع ثلاثي الهجوم كايو كانيدو وخليل الحمادي وعلي مبخوت.

في المقابل، يبقى المنتخب الكوري طامعاً في تحقيق الفوز لملاحقة إيران وإحباط عودة الأبيض للمنافسة في هذه المجموعة.

ويقود المنتخب الكوري المدرب البرتغالي باولو بينتو، ويفتقد الشمشون الكوري اللاعب هوانج أوي – جو وكيم يونج كون.

ومن المنتظر أن يعتمد المنتخب الكوري على تشكيلته التي تضم جوو هيون لحراسة المرمى وأمامه رباعي خط الدفاع كونج وون وكيم مين جاي ولي يونج وهونج شول.

ويقود خط الوسط هوانج إن بيوم وبجواره جونج وو يونج وأمامهما سونج مين كو وهوانج هي تشان وهيونج مين سون مع المهاجم شو جي سونج.

وقال أيمن الرمادي مدرب عجمان الإماراتي السابق إن منتخب الإمارات في مهمة صعبة للغاية لأنه سيواجه فريقاً منظماً يلعب كرة سريعة وحديثة ويملك نجوما مميزين.

وأشار إلى أن غيابات الأبيض تزيد من صعوبة مهمة المنتخب الإماراتي مؤكداً أن المدرب فان مارفيك عليه التعامل بأسلوب دفاعي وعدم ترك أي مساحات للاعبي كوريا لاستغلال الفرص.

لبنان ضد إيران

يبحث منتخب لبنان عن مواصلة مغامرته في هذه المجموعة ومفاجأة منتخب إيران صاحب الصدارة.

وقال المدرب التشيكي إيفان هاشيك المدير الفني لمنتخب لبنان في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة إن هذه المواجهة ستكون خاصة لأنها ستقام على أرض لبنان والجميع يدعم المنتخب رغم غياب الجماهير عن المدرج.

ويغيب عن منتخب لبنان نجمه المميز حسن معتوق للإصابة، ويعتمد هاشيك على طريقة 4-4-2 بوجود حارس المرمى مصطفى مطر وأمامه رباعي خط الدفاع ألكسندر ميشيل وجوان عمري وعباس عاصي وسوني سعد.

ويقود خط الوسط محمد علي ذيني ونادر مطر ويميناً محمد حيدر ويساراً باسل جرادي مع ثنائي الهجوم هلال الحلوة ومحمد قدوح.

من جانبه، أكد المدرب الكرواتي دراجان سكوسيتش المدير الفني لمنتخب إيران في المؤتمر الصحفي أنه سيواجه فريقاً منظماً وبالتالي فإن المواجهة لن تكون سهلة على الإطلاق.

وأشار إلى أنه يطمع في تحقيق نتيجة إيجابية خاصة أن جميع اللاعبين دخلوا أجواء ما قبل هذه المباراة بحالة من التركيز الشديد.

ويغيب عن منتخب إيران النجم مهدي طارمي لخلافات مع المدير الفني، ويعتمد المنتخب الإيراني على تشكيلة تضم حارس المرمى علي رضا بيرانفاند وأمامه رباعي خط الدفاع شجاع خليل زاده وحسين كنعاني وصادق محرمي ووحيد أميري.

ويقود خط الوسط سعيد عزت الله وبجواره أحمد نور الله وعلي جول زاده وعلي رضا جهانبخش وفي الهجوم سردار أزمون ومهدي قائدي.

وقال محمد عبد العظيم عظيمة مدرب النجمة اللبناني الأسبق إن المنتخب اللبناني قدم مستويات رائعة في مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال ولن يكون مفاجئاً أن يحقق نتيجة طيبة أمام إيران.

وأوضح أن الروح القتالية التي أظهرها لاعبو منتخب لبنان تجعلهم مرشحين لتحقيق نتيجة طيبة أمام إيران ولديهم القدرة لحصد الفوز رغم فوارق الخبرات.