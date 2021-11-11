رسميا.. علي فائز يغيب عن مباراة سوريا

قال طبيبُ المنتخب الوطني العراقي، عبد الكريم الصفار، اليوم الخميس، أن اللاعب (علي فائز) سيغيب عن مباراةِ اليوم أمام المنتخب السوري، وذلك بعد الوعكةِ الصحيةِ التي ألمت به.



وأضافَ الصفار في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "اللاعب اشتركَ بشكلٍ طبيعي في الحصةِ التدريبيّة الأخيرةِ التي خاضها الفريقُ يوم أمس، لكنه شعر بضيقٍ في الصدر أثناء العودة الى مقر إقامة الفريق في الدوحة، وباستثناء فائز فإن جميع اللاعبين في أتمِ الجاهزيّة لخوض مباراة اليوم".

من جهته، عبّر اللاعبُ، علي فائز، عن حزنه لغيابه عن المباراة الذي كان يود المشاركةَ فيها، لكنه واثقٌ من بقية زملائه القادرين على تعويض غيابه، وانه التمسَ فيهم العزيمةَ والإصرارَ للظفر بنقاطِ المباراة الثلاث.

يذكرُ ان اللاعب، علي فائز، وطبيب الفريق، قد توجها صباحاً الى أحد المراكز الطبية القريبة من مقر الإقامة لمراقبة حالة اللاعب وتلقيه العلاج اللازم.

وتمت إضافةُ اللاعب، منتظر محمد، للقائمةِ الرئيسيّة (٢٣) لاعباً بدلاً من علي فائز.