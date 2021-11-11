مدرب سوريا السابق يقارن بين منتخب بلده والعراق

منح فجر إبراهيم مدرب منتخب سوريا السابق، الأفضلية لمنتخب بلده على حساب العراق، في المواجهة التي ستجمع المنتخبين مساء اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الـ5 للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال إبراهيم في تصريح تابعته السومرية نيوز، "الوضع العام للمنتخبين متشابه، في حدٍّ كبير، وأرى أن المنتخب الذي يمتلك الثقة بالنفس، هو الأقرب لحسم المباراة، خاصة أن الضغوطات الكبيرة على الفريقين، والفريق السوري يتفوق في الناحية الهجومية، بتواجد الثلاثي عمر السومة وعمر خريبين ومحمود المواس، ولكن النتيجة تعتمد على استغلال الفرص والثبات الذهني".

وأضاف المدرب السابق لسوريا أن "المنتخب العراقي يعاني من عدم الثبات، على التشكيل الأساسي، وهذا يشكّل نقطة ضعف على الفريق، حيث لم يجد الهولندي ديك أدفوكات الاستقرار الفني حتى الآن".

ويتصدر منتخب إيران المجموعة بـ10 نقاط، ويليه منتخب كوريا الجنوبية بـ8 نقاط، فيما قفز منتخب لبنان إلى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتشارك العراق والإمارات في المركز الرابع بـ3 نقاط، وحل منتخب سوريا في آخر الترتيب بنقطة وحيدة.