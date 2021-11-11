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رسميا.. أستون فيلا يعين "ستيفن جيرارد" مدربا جديدا

رياضة

2021-11-11 | 05:36
رسميا.. أستون فيلا يعين "ستيفن جيرارد" مدربا جديدا
634 مشاهدة

أعلن أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس تعيين ستيفن جيرارد مدربا جديدا بعد رحيله عن رينجرز الاسكتلندي.

وسيخلف جيرارد في المنصب دين سميث الذي أقيل يوم الأحد عقب الهزيمة الخامسة على التوالي في الدوري ليتراجع فيلا للمركز 16 برصيد عشر نقاط، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط، بعد 11 مباراة.
 
وقاد جيرارد (41 عاما)، الذي لعب أكثر من 700 مباراة مع ليفربول بين 1998 و2015 وتوج بتسعة ألقاب في أنفيلد، رينجرز لتحقيق لقب الدوري الاسكتلندي في الموسم الماضي لأول مرة منذ 2011 وبدون أي هزيمة.
 
وقال جيرارد في بيان، "أستون فيلا ناد ثري بتاريخه ومكانته في الكرة الإنجليزية وأنا فخور للغاية بأن أكون مدربه الجديد".
 
وأضاف، "أود التعبير عن امتناني الشديد لكل شخص مرتبط بجلاسجو رينجرز لمنحي هذه الفرصة لتدريب فريق أيقوني“.
 
وتابع، "مساعدة هذا النادي في تحطيم الرقم القياسي والفوز باللقب 55 في الدوري ستبقى ذكرى مميزة في قلبي وأتمنى التوفيق في المستقبل للاعبين والطاقم والمشجعين".
 
مواجهات قوية تنتظر جيرارد
 
ومن المقرر أن يواجه ليفربول فريق أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل على ملعب أنفيلد، في ما سيكون أول عودة لجيرارد كمدير فني منذ ترك النادي كلاعب في عام 2015.

وقبل تلك المباراة مباشرة، سيخوض جيرارد مباريات على أرضه ضد مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا وليستر سيتي بقيادة بريندان رودجرز.
 
ويتمتع جيرارد بالفعل بخبرة تدريبية في ليفربول بالفعل، بعد أن أمضى موسم 2017/18 في إدارة فريق تحت 18 عامًا، حيث درب لاعبين مثل كورتيس جونز اللاعب في الفريق الأول حاليا.

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