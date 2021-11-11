المنتخب الوطني يتلقى ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة سوريا

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، غياب الاعب شيركو كريم عن المشاركة في مباراةِ المنتخب الوطني العراقي امام سوريا.

وقال الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "شيركو كريم سيغيبُ عن المشاركة في مباراةِ منتخبنا الوطني امام سوريا بسبب عدم الجاهزيّة"، مضيفا انه "تمت إضافة "حسين عمار" بدلاً عنه للقائمةِ المؤلفة من 23 لاعباً".

ويواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، نظيره السوري في مباراة مصيرية يحتضنها ملعب ثاني بن جاسم في الغرافة لحساب الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.