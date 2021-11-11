ايران تخطف فوزاً قاتلاً من لبنان

وأقيمت مباراة لبنان وإيران، على ملعب صيدا الدولي.وسجل المهاجم اللبناني سوني سعد، الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضاً، هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.فيما سجل اللاعب سردار أزمون هدف التعديل لإيران في الدقيقة 90، ليعود اللاعب أحمد نور الله لتسجيل الهدف الثاني للمنتخب الإيراني في ذات الدقيقة.وبهذا الفوز تصدرت إيران المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد لبنان عند النقطة الخامسة بالمركز الثالث، في انتظار مباراة العراق وسوريا.