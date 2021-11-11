شرط تعجيزي لتجديد عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد

ويغيب بوجبا صاحب الـ28 عاما حاليا عن الملاعب لمدة 10 أسابيع على الأقل، بسبب إصابة في الفخذ.وسيصبح لاعب الوسط الفرنسي حرا في الانتقال إلى ناد آخر الصيف المقبل، حيث ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم.وهو ما يعني أن بوجبا ربما يكون قد خاض آخر مباراة له مع مانشستر يونايتد، إذا ما قرر الرحيل في الشتاء.ويتقاضى بوجا حاليا 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وتشير التقارير إلى رغبته في التوقيع على عقد جديد، وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.لكن الصحيفة أضافت في الوقت ذاته، أن بوجبا اشترط على إدارة اليونايتد، أن يكون اللاعب الأعلى أجرا في النادي وفي الدوري الإنجليزي الممتاز.وهو ما يعني أن مانشستر يونايتد بحاجة لتقديم راتب أعلى من راتب نجمه كريستيانو رونالدو الذي يبلغ 480 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.وأكدت أن إدارة اليونايتد تشعر بالإحباط المتزايد، بسبب عدم إحراز تقدم في المحادثات، مضيفة أن النادي بات مستعدا لخسارة خدماته مجانا الصيف المقبل.