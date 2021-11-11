العراق يستضيف بطولة آسيا بالقوس والسهم

وقال رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي باللعبة سعد المشهداني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الاتحاد الآسيوي وافق بالاجماع على إحتضان العراق بطولة كأس آسيا للقوس والسهم"، معتبراً هذا القرار "بمثابة إنطلاقة مضافة لعودة العراق لتنظيم البطولات الدولية والقارية والعربية".وختم المشهداني حديثه قائلاً، إنه "سيعمل على عقد لقاءات مع قادة الرياضة المحليين بغية تهيئة الأمور التي ستسهم في إنجاح المحفل الآسيوي في العراق".