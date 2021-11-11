تحرك جديد من ريال مدريد نحو مبابي

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، يرغب النادي الملكي في التقدم بعرض من أجل ضم الدولي الفرنسي، في كانون ثان المقبل.وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، وبالتالي يحق لريال مدريد التفاوض معه دون الرجوع إلى ناديه، بدايةً من يناير، تمهيدًا لاستقدامه مجانًا بعد نهاية الموسم.ورغم ذلك، يخشى الميرينجي أن يجد منافسة في الصيف مع أندية أخرى على الصفقة، أو أن يقرر اللاعب تجديد تعاقده مع النادي الباريسي خلال هذه الفترة، وبالتالي يفضل التقدم بعرض لضمه مبكرًا في يناير.يذكر أن ريال مدريد يستهدف ضم لاعبين آخرين، ينتهي عقداهما الصيف المقبل.فإلى جانب مبابي، يرغب في استقطاب بول بوجبا، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، وأنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي، كما يسعى أيضا للتعاقد مع إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.