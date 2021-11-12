اول تعليق من رونالدو بعد تعادل البرتغال مع إيرلندا

عادت البرتغال بنقطة ثمينة من دبلن، واعتلت صدارة المجموعة الأولى بتعادلها سلبا أمام مضيفتها إيرلندا، أمس الخميس، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وبهذا التعادل، بات المنتخب البرتغالي في الصدارة مع 17 نقطة، وهو نفس رصيد صربيا التي ستكون الغريم المقبل لرفاق النجم كريستيانو رونالدو.



ومع بقاء جولة واحدة، ستحتاج البرتغال إلى التعادل فقط في المباراة المرتقبة الأحد المقبل على أرضها ضد صربيا، لضمان التأهل المباشر إلى المونديال، نظرا لفارق الأهداف الذي يصب لمصلحة "السيليساو" (+12 مقابل +8).