مدرب الارجنتين يعلن جاهزية ميسي للمشاركة امام أوروغواي

أعلن مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن النجم ليونيل ميسي جاهز لخوض مباريات المنتخب القادمة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويستعد منتخب التانغو لمواجهة الأوروغواي (في الساعة 2:00 بتوقيت العراق من فجر السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني) لحساب الجولة الـ13 من التصفيات في مدينة مونتفيدو الأوروغويانية.

وتطرق سكولاني إلى النقد الذي وجهه ليوناردو، المدير الرياضي في نادي باريس سان جيرمان، بشأن استدعاء ميسي رغم غيابه عن مباريات النادي الأخيرة بداعي الإصابة.

وتمتلك الأرجنتين 25 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن البرازيل المتصدرة والتي ضمنت التأهل رسميا، حيث سيلتقي الفريقان في كلاسيكو القارة يوم الثلاثاء المقبل في سان خوان جنوبي الأرجنتين.

وحول مشاركة ميسي في مباراة الأوروغواي قال سكالوني: "إنه بخير، تدرب يوم الأمس مع المجموعة، تدرب بمفرده في الأيام السابقة ثم رفع من رتم تدريباته بعض الشيء، لذلك فهو جاهز الآن. إذا كان في حال جيد فالجميع يعلم موقفي من إشراكه في مباراة الأوروغواي خصوصا مع الدور الذي يقوم به مع الفريق، لذلك سنتخذ القرار النهائي قبل ساعات من المباراة لكنه بخير".

ورد سكالوني على انتقاد ليوناردو لاستدعاء ميسي وباريديس رغم تعرضهما للإصابة مؤخراً بقوله: "نتفهم موقفهم، خاصة بعد فترة التوقف الدولي في سبتمبر/أيلول، أكتوبر/تشرين الثاني، نوفمبر/تشرين الثاني، بالإضافة إلى بطولة كوبا أمريكا، بالنسبة للأندية يوجد العديد من المباريات التي يخوضها اللاعبون رفقة منتخباتهم والكثير من السفر، وهذا ما تتم مناقشته في FIFA هذه الأيام".

وختم سكالوني بقوله: "إن موقف باريس سان جيرمان مفهوم بالكامل، لأن ميسي شارك كثيراً مع المنتخب نتيجة لروزنامة FIFA، الأمر مفهوم ولا يمكننا أن لا نتفهم موقفهم، لكن لا أحد يشكك في أننا نتصرف وفقاً للوائح حين نستدعيه للمباريات إذا ما كان متاحاً".