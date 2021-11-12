في الطريق للمونديال.. الجزائر تقسو على جيبوتي برباعية
تمكن المنتخب الجزائري من الفوزه على نظيره الجيبوتي، اليوم الجمعة، بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ليصبح على بعد خطوة واحدة من التأهل.
وسجل اهداف المحاربين كل من، يوسف بلايلي في الدقيقة 29، وسعيد بن رحمة في الدقيقة 40، وسفيان فيغولي في الدقيقة 42، وإسلام سليماني في الدقيقة 87.
وبهذه النتيجة رفع المحاربون رصيدهم إلى النقطة 13 في المركز الأول للمجموعة الأولى، بفارق نقطتين عن الوصيف بوركينافاسو، الذي تعادل على أرضية ميدانه، أمام منتخب النيجر (1-1).
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