لعبة المبارزة.. العراق يستضيف منتخبي فلسطين وسوريا على نفقته الخاصة

وقال رئيس اتحاد المبارزة المركزي عضو الاتحاد الآسيوي زياد حسن، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "حمودي وجه اللجنة الاولمبية و اتحاد اللعبة باستضافة سوريا و فلسطين و تحمل جميع نفقات الوفدين المشاركين في البطولة العربية نظرا للظروف التي يمر بها البلدين الشقيقين فضلا عن كونها يستحقان الدعم و الاسناد بهدف إكمال كل متطلبات مشاركتها في البطولة العربية".