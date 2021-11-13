الكشف عن بند مفاجئ في عقد الفيس مع برشلونة

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة سيضع بندًا في عقد ألفيس يسمح له بتمديد التعاقد حتى صيف 2023، أي أن اللاعب البرازيلي يمكن أن يظل في "كامب نو" حتى يكمل 40 عامًا.وكان ألفيس (38 عامًا) قد انضم للفريق الكتالوني عام 2008، بعد 5 مواسم مميزة رفقة إشبيلية، ونجح في التتويج بالعديد من الألقاب بقميص البلوجرانا، أبرزها الدوري الإسباني 6 مرات ودوري أبطال أوروبا 3 مرات.كما فاز ألفيس بكأس ملك إسبانيا 4 مرات، ومثلها في السوبر الإسباني، إلى جانب إحراز السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية 3 مرات، قبل أن يرحل عن برشلونة في صيف 2016.وأعلن برشلونة، أمس الجمعة، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع ألفيس بشأن انضمامه إلى الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.وينضم المدافع البرازيلي إلى تدريبات البارسا، بدءا من الأسبوع المقبل، لكنه لن يتمكن من المشاركة مع الفريق، حتى شهر يناير/كانون الثاني المقبل.