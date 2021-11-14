الكشف عن مفاجأة تخص مهمة تشافي مع برشلونة

وقالت صحيفة "آس" إن تشافي بدأ العمل في برشلونة مبكرا وهو مازال في قطر، حيث تولى مساعده سيرجيو أليجري، مراقبة العناصر الشابة في الفريق الثاني للبارسا.وقدم سيرجيو أليجري، تقريرا مفصلا للمدرب الإسباني، عن حالة لاعبي فريق "برشلونة B".وتواجد أليجري في برشلونة خلال شهري أيلول وتشرين الأول لأسباب شخصية، وتمكن خلال تلك المدة من مشاهدة جميع مباريات الفريق الثاني لبرشلونة، التي خاضها تحت قيادة سيرجي بارخوان في ملعب يوهان كريف.وأشارت الصحيفة، إلى أن أليجري قدم تقريرا مفصلا لتشافي عن حالة اللاعبين، بالإضافة إلى ترشيح عدد من العناصر المميزة التي برزت بشدة، وتستحق المتابعة من المدرب نفسه.ولفتت إلى أن تشافي استعان بمجموعة من اللاعبين الشباب في التدريبات التي قادها مؤخرا، للوقوف على مستواهم.ويستعد برشلونة لمواجهة إسبانيول في لقاء ديربي كتالونيا، يوم السبت، المقبل، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة 14 لليجا.وستكون المباراة هي الأولى لتشافي على رأس الجهاز الفني لبرشلونة.