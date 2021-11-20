بحضور رونالدو.. واتفورد يعمق جراحات يونايتد بفوز عريض

رباعية واتفورد جاءت عن طريق جوشوا كينج، إسماعيلا سار، جواو بيدرو وإيمانويل دينيس في الدقائق 28، 44، 92 و96، فيما أحرز دوني فان دي بيك هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة 50.وشهدت المباراة طرد المدافع الإنجليزي هاري ماجواير في الدقيقة 69، ليكمل اليونايتد باقي المباراة بـ10 لاعبين.الخسارة جمدت رصيد الشياطين الحمر عند 17 نقطة، لتضعه في المركز السابع، فيما قفز واتفورد للمرتبة 15 بوصوله للنقطة 13.