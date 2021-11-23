البطل العراقي جراح نصار يتوج بجائزة الإبداع في دبي

وشهد الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في دورتها الـ11، على أن يقام حفل تكريم الفائزين مطلع العام المقبل.وأعلن عن فوز الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، بجائزة الشخصية العربية، كونه نجح منذ رئاسته اللجنة الأولمبية القطرية في عام 2015، في تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية العالمية.ومنحت جائزة رياضي حقق إنجازا في ظروف وتحديات صعبة لفئة أصحاب الهمم، لكل من التونسي وليد كتيلة، والبطل العراقي جراح نصار.ومنحت جائزة الشخصية العالمية، إلى عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني، تقديرا لجهوده في وضع منتخب باكستان بين أقوى منتخبات العالم في رياضة الكريكت.بينما أعلن عن فوز علي مبخوت، مهاجم الجزيرة والمنتخب الإماراتي الأول، بجائزة الرياضي المحلي، لإنجازاته وأرقامه التاريخية على المستوى المحلي والعالمي.وذلك بعدما أصبح مبخوت الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات، والهداف التاريخي للدوري الإماراتي، كما دخل ضمن القائمة الذهبية لهدافي العالم التاريخيين.ومنحت جائزة رياضي محلي متميز إلى زايد عبد الناصر الكثيري، لتميزه وتحقيقه 3 ميداليات ذهبية في بطولات عالمية في الـ"جوجوتسو" خلال عام 2019.ونال جائزة الفريق المحلي، منتخب الإمارات للقدرة والتحمل، لفوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب والناشئين لسباقات القدرة والتحمل لمسافة 120 كم بإيطاليا.وحصل على جائزة المدرب المحلي، كل من عبد العزيز العنبري مدرب كرة قدم، وعبد الحميد إبراهيم الحوسني مدرب كرة سلة.فيما حصل على جائزة الحكم المحلي أحمد محمد الحمادي، كونه أول عربي يتم اختياره رئيسا للحكام في الاتحاد الدولي لرفع الاثقال لأصحاب الهمم، ومشاركته للمرة السابعة على التوالي في التحكيم بدورات الالعاب البارالمبية.ونال جائزة الإداري المحلي، أنس ناصر العتيبة، لفوزه برئاسة الاتحاد الآسيوي، ومنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة.وحصلت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على جائزة المؤسسة المحلية، وذلك للنجاح والتميز في تنظيم بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021 للمرة الخامسة على التوالي.وحصل على جائزة رياضي حقق إنجازا رفيع المستوى، السوري معن عبد المعين أسعد، لتحقيق إنجاز في ظل ظروف وتحديات كبيرة، وهو الحصول على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.وحصل الاتحاد الدولي لكرة اليد، على جائزة المؤسسة العالمية (الاتحاد الدولي الصيفي)، للنجاح والتميز في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد التي أقيمت في مصر، رغم التداعيات العالمية للجائحة.فيما حصل على جائزة المؤسسة العربية، النادي الأهلي المصري للرياضة البدنية، بينما حصل على جائزة الفريق العربي، المنتخب الجزائري لكرة القدم، لفوزه بكأس الأمم الإفريقية في مصر 2019.ونال جائزة الحكم العربي، المغربي الزيتوني مطيوط، كونه أول حكم دولي في الكاراتيه يحكم 4 نهائيات في أولمبياد طوكيو 2020.فيما فاز بجائزة الإداري العربي، المصرية آية محمود مدني، كونها أول عربية وأفريقية، تنتخب كرئيس لجنة اللاعبين، وعضوا بالمكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث.ومنحت جائزة الرياضي العربي، لـ4 أبطال تألقوا في أولمبياد طوكيو، وهم المصرية فريال أشرف، التونسي أحمد أيوب، المغربي سفيان البقالي والسعودي طارق علي حامدي.