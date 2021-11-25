الزوراء يهزم الكرخ في ممتاز الكرة

وشهد ملعب كربلاء فوز النوارس بهدفين مقابل هدف واحد لنادي الكرخ وسجل اهداف الزوراء اللاعب لهواري طويل في الدقيقة 10 من زمن الشوط الاول قبل ان يدرك لاعب الكرخ عماد محسن مجيد هدف التعديل في الدقيقة 52 ليسجل بعد ذلك اللاعب عباس قاسم هدف الفوز للزوراء بالدقيقة 62 من زمن المباراة.وبهذه النتيجة وصل الزوراء الى النقطة 25 في وصافة الدوري بعد الشرطة المتصدر فيما اصبح الكرخ في المركز الـ17 بسبع نقاط.