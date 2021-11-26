تشافي يوجه طلباً لإدارة برشلونة لتجديد عقد هذا اللاعب

ويثق تشافي في قدرات سيرجي روبيرتو صاحب الـ29 عامًا الذي لعب بجانبه في صفوف برشلونة، بحسب قناة "TV3" الإسبانية.وأضاف التقرير: "تشافي أرسل لمجلس إدارة النادي بضرورة إتمام تجديد عقد سيرجي روبيرتو والمتوقف منذ الصيف الماضي".ويرتبط سيرجي روبيرتو بعقد مع برشلونة، حتى 30 حزيران/يونيو 2022، ولديه شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو، وهو العقد الذي وقعه في شباط /فبراير 2018 الماضي.وأشارت القناة، إلى أن تشافي ليس لديه أي شك أن سيرجي روبيرتو بإمكانه تقديم أداء رائع للفريق الكتالوني بسبب موهبته.يُذكر أن مفاوضات إدارة برشلونة مع سيرجي روبيرتو تجمدت في الفترة الماضية، بسبب طلب النادي التجديد حتى صيف 2024 وتأجيل جزءا من راتبه.