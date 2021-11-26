هذا ما قاله درجال لبعثة أسود الرافدين قبل المشاركة في كأس العرب

زارَ وزيرُ الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، برفقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، مقر إقامة وفد المنتخب الوطنيّ العراقي في العاصمةِ بـغــــداد.

وجاءت الزيارةُ لتقديم مزيدٍ من الدعم لأسود الرافدين وحثهم على بذل العطاء وتقديم الأداء المشرف الذي يليق بسمعة كرة القدم العراقية قبل التوجه إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العرب 2021 التي تحتضنها الدوحة نهاية الشهر الحالي ولغاية الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأكدَ درجال، أثناء لقائه وفد المنتخب الوطني، على وجوب إظهار جميع الإمكانات في المرحلة المقبلة لتحقيق الهدف المرجو"، مشيراً إلى أهمية الاستمرارية في تقدم العطاء وضرورة التحلي بالصفاء الذهني والروحية العالية وبذل مزيدٍ من الجهود من أجل الظهور بمستوى مشرف في بطولة كأس العرب.

مؤكداً في صلب حديثه: أنها محطةٌ مهمةٌ للإعداد والتحضير للمباريات الأربع المتبقية في تصفيات كأس العالم 2022.

من جهته، قدّم وزيرُ العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة على الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين تحظى بهما المنتخبات الوطنية، وتذليل العقبات من أجل تحقيق تطلعات الجماهير بمزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة.