بالصور.. وفد اسود الرافدين يصل الدوحة للمشاركة في كأس العرب

وقال الاتحاد العراقي لكرو القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان وفد اسود الرافدين وصل الى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العرب".

وهي النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بمشاركة 23 منتخب عربي تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم، ستستضيفها قطر وستلعب على ملاعب كأس العالم 2022، ومن المقرر أن تلعب في الفترة 30 تشرين الثاني و18 كانون الاول 2021، سيشارك في هذه النسخة 23 منتخب عربي إجمالا و 16 منتخب في النهائيات، مع دعوة جنوب السودان للبطولة.