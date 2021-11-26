"الكاف" يحدد موعد السوبر الافريقي ومكان النهائي

وقرر الكاف في اجتماع الجمعية العمومية الذي يعقد في أحد الفنادق داخل مصر، إقامة مباراة السوبر الإفريقي في شهر شباط المقبل.وأفادت شبكة "beIN SPORTS"، أن "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اختار العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين ناديي الأهلي والرجاء".وسبق وأن اتفق الاتحاد الإفريقي على إعادة تشكيل لجنة الحكام على أن يتولى مسؤوليتها الإيطالي بيير لويجي كولينا مسؤول التحكيم داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.