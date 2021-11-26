دي ماريا يتحدث عن معاناة ميسي في باريس

وقال دي ماريا في حوار لإذاعة "RMC": "حياة ليونيل كلها كانت في برشلونة، ومن ثم توجب عليه إيجاد منزل جديد ومدرسة جديدة لأطفاله".وأضاف: "الأمر ليس سهلاً بالنسبة له، ربما يكون الأمر أفضل للاعب معتاد على تغيير الأندية طوال الوقت، لكن ليس لميسي، الذي عاش حياته بالكامل في مكان واحد".وتابع دي ماريا: "ميسي سعيد للغاية ويتأقلم، وهذا هو الأمر الأهم، وكذلك أسرته تتأقلم بصورة جيدة، أطفاله يحبون المدرسة، وعثر على منزل، كما أنه يتأقلم بصورة جيدة مع الأشخاص في النادي".وأردف: "في كرة القدم، لا يوجد وقت حيث تأتي الانتقادات والمشاكل سريعًا، لكن الفريق بشعر بالارتياح معه، ومع مرور الوقت ستتحسن الأمور وسيسجل المزيد من الأهداف".وختم النجم الأرجنتيني: "ميسي هو اللاعب الأفضل في العالم، ويجب أن يتواجد دائمًا في الملعب".