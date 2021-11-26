دي ماريا يتحدث عن معاناة ميسي في باريس
تحدث أنخيل دي ماريا، مهاجم باريس سان جيرمان، عن الشهور الأولى للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف الفريق الفرنسي، عقب انضمامه الصيف الماضي قادمًا من برشلونة.
وقال دي ماريا في حوار لإذاعة "RMC": "حياة ليونيل كلها كانت في برشلونة، ومن ثم توجب عليه إيجاد منزل جديد ومدرسة جديدة لأطفاله".
وأضاف: "الأمر ليس سهلاً بالنسبة له، ربما يكون الأمر أفضل للاعب معتاد على تغيير الأندية طوال الوقت، لكن ليس لميسي، الذي عاش حياته بالكامل في مكان واحد".
وتابع دي ماريا: "ميسي سعيد للغاية ويتأقلم، وهذا هو الأمر الأهم، وكذلك أسرته تتأقلم بصورة جيدة، أطفاله يحبون المدرسة، وعثر على منزل، كما أنه يتأقلم بصورة جيدة مع الأشخاص في النادي".
وأردف: "في كرة القدم، لا يوجد وقت حيث تأتي الانتقادات والمشاكل سريعًا، لكن الفريق بشعر بالارتياح معه، ومع مرور الوقت ستتحسن الأمور وسيسجل المزيد من الأهداف".
وختم النجم الأرجنتيني: "ميسي هو اللاعب الأفضل في العالم، ويجب أن يتواجد دائمًا في الملعب".
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