Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
السعودية تخفض قيود كورونا على القادمين من 6 دول بينها عربية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

برمية "جنونية".. حارس مرمى إيراني يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

رياضة

2021-11-27 | 02:29
برمية "جنونية".. حارس مرمى إيراني يدخل موسوعة غينيس (فيديو)
3,571 مشاهدة

دخل حارس مرمى إيراني موسوعة غينينس للأرقام القياسية بعد رمية "جنونية" للكرة على امتداد ثلاثة أرباع الملعب في 2016.

وقام حارس المنتخب الإيراني علي رضا بيرانفاند بالرمية أثناء مواجهة منتخب كوريا الجنوبية في 11 أكتوبر 2016، على ملعب آزادي، طهران.

وبعد خمس سنوات من ذلك تم احتساب الرمية على أنها الأطول في مباراة كرة قدم رسمية.

وقطعت الرمية 61.26 مترا ما يعادل ثلاثة أرباع الملعب.


وحصل بيرانفاند، الذي يلعب حاليا مع بوافيستا البرتغالي على سبيل الإعارة من رويال أنتويرب البلجيكي، على جائزته في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونقل موقع "غيفن سبورت" أن بيرانفاند، 29 عاما، لديه قصة ملهمة، إذ هرب من المنزل في مراهقته للعاصمة طهران من أجل تحقيق حلمه في أن يصبح لاعب كرة محترف.

وأشار الموقع إلى أنه بعد هروبه من المنزل تشرد لبعض الوقت، وعمل في العديد من الوظائف لتغطية نفقاته، قبل أن يظهر لأول مرة مع فريق "نفت طهران" الإيراني من الدرجة الأولى في عام 2011.

وبعد ثلاث سنوات من ذلك، ظهر لأول مرة مع منتخب بلاده، قبل أن يصبح الحارس الأول لمنتخب إيران في كأس العالم 2018، حيث أنقذ مرماه من ركلة جزاء من كريستيانو رونالدو في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضد البرتغال.


» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
اعلان
اعلان
أسهل طريقة لعمل كبة البطاطا العراقية
25.13%
07:18 | 2021-11-25
أسهل طريقة لعمل كبة البطاطا العراقية
07:18 | 2021-11-25
السومرية نيوز تنشر نتائج الدور الثاني للسادس الإعدادي- عاجل
24.83%
10:25 | 2021-11-25
السومرية نيوز تنشر نتائج الدور الثاني للسادس الإعدادي- عاجل
10:25 | 2021-11-25
الأنواء الجوية تعلن حالة الطقس للأيام المقبلة
13.6%
04:14 | 2021-11-26
الأنواء الجوية تعلن حالة الطقس للأيام المقبلة
04:14 | 2021-11-26
السمك المسكوف على الطريقة البغدادية الاصيلة
12.8%
02:30 | 2021-11-26
السمك المسكوف على الطريقة البغدادية الاصيلة
02:30 | 2021-11-26
عمليات بغداد توضح بشأن حادثة سقوط حواجز كونكرتية على عجلة &quot;كوستر&quot;
11.94%
07:28 | 2021-11-26
عمليات بغداد توضح بشأن حادثة سقوط حواجز كونكرتية على عجلة "كوستر"
07:28 | 2021-11-26
انتحار شاب بعد ساعة من زفافه!.. وعروسه تكشف السبب
11.69%
02:17 | 2021-11-27
انتحار شاب بعد ساعة من زفافه!.. وعروسه تكشف السبب
02:17 | 2021-11-27
المزيد
أغلبية
أغلبية
توافقية
توافقية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو منظمات غير حكومية تدعم ناجيات من داعش
Play
بالفيديو منظمات غير حكومية تدعم ناجيات من داعش
05:03 | 2021-11-26
بعد قرار هدم ست مدارس.. الأهالي متخوفون على مصير أبنائهم
Play
بعد قرار هدم ست مدارس.. الأهالي متخوفون على مصير أبنائهم
05:28 | 2021-11-25
بالفيديو: احتجاجات الطلبة تتصاعد في كردستان
Play
بالفيديو: احتجاجات الطلبة تتصاعد في كردستان
05:16 | 2021-11-25
بالفيديو: إحصائيات كورونا والموقف الوبائي في عموم البلاد
Play
بالفيديو: إحصائيات كورونا والموقف الوبائي في عموم البلاد
10:13 | 2021-11-24
بالفيديو: ارتفاع نسق العمليات العسكرية ضد فلول داعش
Play
بالفيديو: ارتفاع نسق العمليات العسكرية ضد فلول داعش
06:54 | 2021-11-24
مابين الاغلبية والتوافقية: شكل الحكومة في مرحلة الانسداد
Play
مابين الاغلبية والتوافقية: شكل الحكومة في مرحلة الانسداد
06:52 | 2021-11-24
انتخابات العراق بين فوز خاسرين وخسارة فائزين
Play
انتخابات العراق بين فوز خاسرين وخسارة فائزين
04:32 | 2021-11-23
المحاضرون المجانيون: اعمارهم تتقدم وتعييناتهم تتأجل
Play
المحاضرون المجانيون: اعمارهم تتقدم وتعييناتهم تتأجل
04:23 | 2021-11-23
بالفيديو الموقف الوبائي ليوم 22 تشرين الثاني 2021
Play
بالفيديو الموقف الوبائي ليوم 22 تشرين الثاني 2021
11:00 | 2021-11-22
طريقة تحضير البقلاوة المنزلية
Play
طريقة تحضير البقلاوة المنزلية
07:43 | 2021-11-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.