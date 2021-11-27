برمية "جنونية".. حارس مرمى إيراني يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

𝗔𝗟𝗜𝗥𝗘𝗭𝗔 𝗕𝗜𝗥𝗔𝗡𝗩𝗔𝗡𝗗 𝗡𝗢 𝗚𝗨𝗜𝗡𝗡𝗘𝗦𝗦 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗𝗦!🥇🌟



O guarda-redes entrou para o livro de recordes pelo lançamento de bola mais longo com a mão num jogo oficial ⚽



🔗 https://t.co/6xFtINmY5C#BoavistaFC #AlirezaBiranvand #GuinnessWorldRecords pic.twitter.com/64qyUCEN8W — Boavista FC (@boavistaoficial) November 25, 2021

وقام حارس المنتخب الإيراني علي رضا بيرانفاند بالرمية أثناء مواجهة منتخب كوريا الجنوبية في 11 أكتوبر 2016، على ملعب آزادي، طهران.وبعد خمس سنوات من ذلك تم احتساب الرمية على أنها الأطول في مباراة كرة قدم رسمية.وقطعت الرمية 61.26 مترا ما يعادل ثلاثة أرباع الملعب.وحصل بيرانفاند، الذي يلعب حاليا مع بوافيستا البرتغالي على سبيل الإعارة من رويال أنتويرب البلجيكي، على جائزته في وقت سابق من هذا الأسبوع.ونقل موقع "غيفن سبورت" أن بيرانفاند، 29 عاما، لديه قصة ملهمة، إذ هرب من المنزل في مراهقته للعاصمة طهران من أجل تحقيق حلمه في أن يصبح لاعب كرة محترف.وأشار الموقع إلى أنه بعد هروبه من المنزل تشرد لبعض الوقت، وعمل في العديد من الوظائف لتغطية نفقاته، قبل أن يظهر لأول مرة مع فريق "نفت طهران" الإيراني من الدرجة الأولى في عام 2011.وبعد ثلاث سنوات من ذلك، ظهر لأول مرة مع منتخب بلاده، قبل أن يصبح الحارس الأول لمنتخب إيران في كأس العالم 2018، حيث أنقذ مرماه من ركلة جزاء من كريستيانو رونالدو في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضد البرتغال.