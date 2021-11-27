رئيس تحرير فرانس فوتبول: هذه حظوظ صلاح بالفوز بالكرة الذهبية (فيديو)

أكّد جيروم كازادييه، رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن محمد صلاح يستحق الترشح لجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب كرة قدم في العالم عن عام 2021؛ على إثر المستويات المتميزة التي يقدمها النجم المصري صاحب الـ 29 سنة رفقة ليفربول الإنجليزي.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" المصرية، قال جيروم كازادييه عن محمد صلاح: "أنا أشاهده وأتابع ما يفعله منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وأرى كيف يؤدي.. أداؤه خلال العام يجعل من البديهي أن يكون مرشحًا لجائزة الكرة الذهبية".

"محمد صلاح يستطيع الفوز بالكرة الذهبية"..لقاء خاص مع رئيس تحرير فرانس فوتبول وحديثه عن جائزة الكرة الذهبية ومنتخب مصر #سوبر_لييج pic.twitter.com/g0pwSR3K2F — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 26, 2021

وأضاف كازادييه، رئيس تحرير "فرانس فوتبول" وهي الجهة المانحة لجائزة الكرة الذهبية: "بالنسبة لي، لا أرى ما يمنع فوز صلاح بجائزة الكرة الذهبية"، قبل أن يستدرك: "هناك أندية تقوم بحملات إعلامية للاعبيها، لكن أندية إنجلترا لا تفعل ذلك مع نجومها".

وعن فشل محمد صلاح في تحقيق الألقاب مع منتخب مصر، أوضح كازادييه: "بالطبع، تكون مهمته في الفوز بالكرة الذهبية أصعب مع عدم حصده للألقاب رفقة المنتخب الوطني، وهذا بالتأكيد يعتمد على رزنامة بطولات المنتخبات في السنوات الفردية والزوجية".

يُذكر أن محمد صلاح يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" بعد مرور 12 جولة، برصيد 11 هدفًا، ويتقدم بفارق كبير على مطارديه السنغالي ساديو ماني من ليفربول والإنجليزي جيمي فاردي من ليستر سيتي؛ إذ يمتلك كل منهما 7 أهداف في جعبته.