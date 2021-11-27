أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، التحاق ثلاثة لاعبين بوفد المنتخب الوطني في قطر.

وقال الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " شيركو كريم وحسين عمار و سجاد جاسم التحقا بوفد المنتخب الوطني في قطر وذلك بعد وصولهم امس في ساعة متأخرة بينما انضم بشار رسن بشكل كامل بعد نهاية مباراة فريقه قطر ضمن مباريات كأس اوريدو".

واضاف البيان، انه "من المؤمل ان يصل عصر اليوم ياسر قاسم بعد اكتمال الاجراءات اللازمة للدخول الى دولة قطر بينما يلتحق كل من فرانس ضياء وريبين سولاقا في اليومين القادمين".

من جهة اخرى يخوض المنتخب الوطني عصر اليوم السبت اولى وحداته التدريبية في ملعب السيلية وسيكون متاح لوسائل الاعلام التواجد في اول 15 دقيقة.