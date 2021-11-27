محمد صلاح يقود ليفربول إلى رقم قياسي جديد

مساهمة جيدةوساهم محمد صلاح في تقدم فريقه على ساوثهامبون بثلاثية نظيفة خلال الشوط الأول، اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة 13 للبريميرليج.ثنائية ممتازةوصنع صلاح الهدف الثاني الذي سجل ديوجو جوتا، علما بأن النجم البرتغالي تقدم بالهدف الأول أيضا، قبل أن يضيف تياجو ألكانتارا الهدف الثالث.الهدف رقم 700وسجل جوتا هدف ليفربول رقم 700 تحت قيادة يورغن كلوب في جميع المسابقاتدييغو جوتا شارك في تصفيات FIFA 22 اليوم، لكنه اضطر إلى المغادرة مبكرا ليكون في مباراة ليفربول وفي خلال الشوط الأول سجل هدفين.مشاركة صلاحشارك النجم المصري محمد صلاح في 25 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم [17 هدفا ، 8 اسيست ] ، أي أكثر من ضعف أي لاعب آخر من الدوري الإنجليزي.150 هدفاساهم محمد صلاح بـ 150 هدف في 171 مباراة في الدوري الانجليزي الى الان، فقط الان شيرار و تييري هينري حققوا في مباريات اقل من صلاح.نجم البريميرليغوحقق محمد صلاح في البريميرليغ هذا الموسم:• هداف الدوري• متصدر صناعة الأهداف• الأكثر مساهمة• الأكثر تسديدات عالمرمى• أكثر من صنع فرص محققة• أعلى أهداف متوقعة (8.2)هدافي البريميرليغ في الوقت الحالي :- محمد صلاح (11)- ساديو ماني(7)- ديوغو جوتا(7)- جيمي فاردي (7)وقام ترينت ألكسندر أرنولد بصناعة 9 أهداف في آخر 5 مباريات لهُ مع ليفربول في جميع المسابقات.