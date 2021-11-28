شباب العراق بمواجهة فلسطين في رحلة الوصول إلى المباراة النهائية

يواجه منتخبنا الوطني للشباب نظيره منتخب فلسطين ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة إتحاد غرب آسيا للشباب والمقامة على ملاعب البصرة وأربيل.

ويسعى منتخبنا الشبابي من خلال هذه المواجهة الى تحقيق نتيجة إيجابية يتأهل من خلالها إلى المباراة النهائية من البطولة بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام اليمن بهدف نظيف.

وسيلاعب منتخبنا الشبابي شقيقه الفلسطيني عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد على ملعب جذع النخلة.

وكان المنتخب اللبناني قد تأهل لنهائي البطولة بعد تغلبه على منتخب الأردن بهدف نظيف ليتأهل كمتصدراً لمجموعته الثانية.

وينتظر منتخب الأرز بطل المجموعة الأولى لملاقاته في المباراة النهائية يوم الأربعاء المقبل على ملعب المدينة في العاصمة بغداد.