غوارديولا يرفض خيانة مانشستر سيتي

وقال جوارديولا، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للسيتي: "هل تريد تدريب منتخب إنجلترا؟ جاريث يقوم بعمل رائع. لقد مدد عقده سنتين.. فتهانينا له".وأضاف: "لقد قلت مرات عديدة، عندما أنهي عملي هنا، سيكون من دواعي سروري أن أقود فريقًا في كأس العالم، لكن ليس من السهل العثور عليه. هناك عدد قليل، أود ذلك، لكن إذا لم يحدث ذلك، سأقوم بتدريب الأندية".وتابع: "لكن في إنجلترا، سأكون مع مانشستر سيتي فقط. لن أدرب ناديًا آخر في إنجلترا باستثناء السيتي".وواصل: "أعتقد أن ساوثجيت قام بعمل لا يصدق مع إنجلترا. ما أريده أن يمدد العقد ثم يمدد أكثر بعد ذلك".وأردف بيب جوارديولا: "أنا لست هنا لأتخذ موقفا من أي شخص. هذا ليس هدفي. أريد استغلال طاقتي وحبي هنا".واختتم: "بعد ذلك لا أعرف ماذا سيحدث. لم أعتقد أبدا أنني سأكون هنا وعندما جئت، لم أفكر مطلقا أنني سأظل هنا لمدة 6 سنوات".