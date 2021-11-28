تطبيق تقنية جديدة لضبط حالات التسلل في كأس العرب 2021
كشفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيقوم باختبار تقنية جديدة في كيفية احتساب التسلل خلال منافسات بطولة كأس العرب 2021، التي تستضيفها قطر في الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك قبل استخدامها المحتمل في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر العام المقبل.
اختبار أولي للتقنية الجديدة في كأس العرب 2021 قبل تطبيقها في مونديال قطر 2022
أوضحت صحيفة "الشرق" القطرية نقلا عن المصدر المذكور أن الفيفا سيقوم باختبار "تقنية التسلل التلقائي الجديدة" في كأس العرب 2021، في اختبار أولي قبل مونديال 2022، حيث تعتمد التكنولوجيا الجديدة على نظام ذكاء اصطناعي "إيه آي"، يرسل رسالة فورية إلى حكم تقنية الفيديو المساعد "فار" عندما يكون اللاعب متسللاً، مع ترك الحرية لحكم الفار لتحديد ما إذا كان اللاعب متسللا أم عند لحظة تمريرة الكرة.
وبحسب موقع "الجزيرة نت"، فإن التقنية الجديدة نفذتها شركة "هوك-آي"، والتي تعتقد أنها أنشأت نظامًا جاهزا للاستخدام المباشر، ويُنتظر أن يوفر نظام التسلل الجديد سرعة في عملية اتخاذ القرارات، ويقال إنه يوفر دقة أعلى.
وتقوم تكنولوجيا الكاميرا والحاسوب بتعقب حركات اللاعبين وكذلك الكرة، وتترك القرار للذكاء الاصطناعي ليحدد حالات التسلل، وسيتم استخدام هذه التقنية في جميع الملاعب الستة المستخدمة في كأس العرب FIFA قطر 2021، وتأتي بعد عدة تجارب خلف أبواب مغلقة أجريت في ملعب "الاتحاد" بإنجلترا و"أليانز أرينا" بألمانيا.
ويتم تصنيف التقنية الجديدة على أنها شبه آلية فقط؛ حيث سيتم إرسال الإشارة إلى غرفة الفار وليس إلى حكم الساحة، وفي حالة نجاح التجربة خلال كأس العرب 2021، فمن المحتمل أن تتم الموافقة رسميًا على اقتراح استخدام التقنية في نهائيات كأس العالم العام المقبل، ضمن الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" في مارس/ آذار 2022.
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