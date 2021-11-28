تطبيق تقنية جديدة لضبط حالات التسلل في كأس العرب 2021

كشفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيقوم باختبار تقنية جديدة في كيفية احتساب التسلل خلال منافسات بطولة كأس العرب 2021، التي تستضيفها قطر في الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك قبل استخدامها المحتمل في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر العام المقبل.

اختبار أولي للتقنية الجديدة في كأس العرب 2021 قبل تطبيقها في مونديال قطر 2022



أوضحت صحيفة "الشرق" القطرية نقلا عن المصدر المذكور أن الفيفا سيقوم باختبار "تقنية التسلل التلقائي الجديدة" في كأس العرب 2021، في اختبار أولي قبل مونديال 2022، حيث تعتمد التكنولوجيا الجديدة على نظام ذكاء اصطناعي "إيه آي"، يرسل رسالة فورية إلى حكم تقنية الفيديو المساعد "فار" عندما يكون اللاعب متسللاً، مع ترك الحرية لحكم الفار لتحديد ما إذا كان اللاعب متسللا أم عند لحظة تمريرة الكرة.