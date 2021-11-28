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قبل يوم من الاعلان.. إيفرا: تهانينا لميسي على فوزه بالكرة الذهبية

رياضة

2021-11-28 | 05:45
قبل يوم من الاعلان.. إيفرا: تهانينا لميسي على فوزه بالكرة الذهبية
2,113 مشاهدة

استبق باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد السابق، الاحدث وهنأ الاسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي على فوزة جائزة الكرة الذهبية مع العلم أن الحفل سيُقام غداً.

وقال ايفرا في منشور عبر الانستغرام تابعته السومرية نيوز، "تهانينا لـ ليو ميسي لفوزه بالكرة الذهبية مرة اخرى".

A post shared by Patrice Evra (@patrice.evra)

 
ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية الخاص بهذا العام، يوم غد الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس.
 
ويتنافس 30 مرشحا للظفر بالجائزة المرموقة، وهم:
الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، الإسباني بيدري (برشلونة)، الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، الإيطالي جورجيو كيليني (يوفنتوس)، الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)، النرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)، الإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، الإنجليزي ماسون مونت (تشيلسي)، الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير)، الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)، الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، الإنجليزي رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي)، الإيطالي نيكولو باريلا (إنتر ميلان)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، الدنماركي سيمون كاير (ميلان)، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)، الإيطالي جورجينو (تشيلسي)، المصري محمد صلاح (ليفربول)، الإسباني سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي)، البلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، الإسباني جيرارد مورينو (فياريال)، الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، والأوروغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد).

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