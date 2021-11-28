سان جيرمان يحقق فوزا صعبا على سانت اتيان ويغرد منفردا بالصدارة

وكان شوط اللقاء الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم سانت إتيان أوًلا عن طريق دينس بوانغا في الدقيقة 23 قبل أن يتم طرد تيموثي كولودزيكاك في الدقيقة الأخيرة مما منح الضيوف الأفضلية.ونجح باريس في تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول من عرضية ماركينوس التي تلقاها من الساحر ميسي.وفي الشوط الثاني، واصل ميسي توزيع هداياه الثمينة وأهدى أنخيل دي ماريا كرة داخل المنطقة ليصوبها داخل الشباك معلنًا عن الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 79.وفي الوقت البديل، نجح ماركينوس في تسجيل الهدف الثالث للباريسيين لينهي تمامًا على آمال الفريق المضيف وينتهي اللقاء بتلك النتيجة.بهذا الفوز، يواصل باريس التغريد على صدارة جدول الترتيب منفردًا برصيد 40 نقطة.