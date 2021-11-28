برشلونة يخطط للتعاقد مع "ضحية كريستيانو"

ويسعى برشلونة لتعزيز خط هجومه، بناءً على طلب من مدربه تشافي هيرنانديز، في ظل الإصابات العديدة التي يعاني منها الفريق.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد استفسرت إدارة برشلونة عن إمكانية التعاقد مع مارسيال، في الميركاتو الشتوي المقبل.وأضافت الصحيفة، أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، خلال رحلته إلى مدينة مانشستر، للتفاوض مع مانشستر سيتي حول فيران توريس، استفسر من مسؤولي مانشستر يونايتد حول وضع مارسيال.وابتعد مارسيال عن المشاركة مع مانشستر يونايتد في الفترة الماضية، خاصة مع مشاركة كريستيانو رونالدو بشكل مستمر، مما فتح الباب أمام إمكانية رحيله في كانون الثاني المقبل.ويحتل برشلونة المركز السابع في الدوري الإسباني، برصيد 23 نقطة بعد خوض 14 مباراة.