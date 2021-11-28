قبل ساعات من إعلانها.. جائزة الكرة الذهبية بالأرقام

ويتنافس 30 لاعباً على الفوز بجائزة الكرة الذهبية، التي عادت من جديد هذا العام، بعد توقفها اضطرارياً العام الماضي، بسبب جائحة كورونا.وتضم القائمة المرشحة لحصد الجائزة الثنائي الأكثر تتويجاً عبر التاريخ، وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.وتحصل ميسي على جائزة الكرة الذهبية في 6 مناسبات سابقة، أولها عام 2009، ومن ثم 2010 و2011 و2012، ثم 2015 وأخيراً 2019.وحصل رونالدو على الجائزة في أعوام 2008، ثم غاب 5 سنوات، قبل العودة للفوز بها عامي 2013 و2014، ثم 2016 و2017.وتزيد أسهم ميسي على رونالدو في حصد الجائزة هذا العام، خاصة بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بكوبا أمريكا على حساب البرازيل.وفي نفس العام، توج ميسي بلقب كأس إسبانيا مع برشلونة، إضافة إلى جائزة البيتشيشي كهداف لليجا.أما رونالدو، فحقق لقب كأس إيطاليا مع يوفنتوس، إضافة لفوزه بجائزة هداف الكالتشيو، بينما لم يحقق أي إنجاز يذكر مع منتخب بلاده.وتؤكد كل المؤشرات أن ميسي سيكون منافساً شرساً على الجائزة هذا العام، وفي حال تتويجه بها للمرة السابعة، سيكون بمثابة الضربة القاضية للمنافسة الشرسة بينه وبين رونالدو.ويعني تتويج ميسي بالكرة الذهبية السابعة، أن الفارق سيتسع مع رونالدو إلى جائزتين، وهو ما يعني صعوبة معادلة مرات الفوز بالنسبة للنجم البرتغالي، خاصة مع تقدم عمر كلا اللاعبين وتراجع مستواهما، وظهور منافسين شرسين جدد على الساحة.