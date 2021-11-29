متحور "أوميكرون" يصل إلى الملاعب.. 13 إصابة في ناد واحد!

وبدأ نادي بيلينينشيش مباراته مع ضيفه بنفيكا، السبت، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري البرتغالي لكرة القدم بتسعة لاعبين فقط، من بينهم حارسان للمرمى وذلك بسبب انتشار فيروس "كوفيد-19" بين صفوف لاعبيه.واضطر بيلينينشيش إلى إشراك حارس مرماه الثاني جواو مونتيرو كلاعب داخل الملعب ولم يكن لديه أي بدلاء في ملعب ناسيونال حيث حسم بنفيكا الشوط الأول في صالحه 7-صفر.وذكرت تقارير في البرتغال أن صفوف بيلينينشيش شهدت تفشيا لفيروس "كوفيد-19" حيث أصيب به 14 لاعبا الى جانب مدربه فيليبي كانديدو والعديد من أعضاء الجهاز الفني.وكان كانديدو أشار السبت إلى أنه سيتعين عليه ترقية بعض اللاعبين من فريق تحت 23 عامًا بسبب العديد من الإصابات والإيقاف.