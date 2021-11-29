برشلونة يرفض الاستسلام في صفقة توريس
رفض مسؤولو برشلونة الاستسلام في صفقة الإسباني فيران توريس، نجم مانشستر سيتي، حيث يريد النادي ضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، لكن النادي الإنجليزي رفض هذه الفكرة، وطلب 70 مليون يورو على الفور.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن برشلونة لا يعتزم التخلي عن توريس، الذي طلبه المدرب تشافي هيرنانديز بشكل خاص.
لكن البلوجرانا يعلم أنه إذا أصر مانشستر سيتي على طلباته المالية، ستصبح الصفقة مستحيلة في الشتاء المقبل.
وعرض برشلونة مؤخرًا على السيتي، تضمين أحد اللاعبين في الصفقة، مثل سيرجينو ديست أو سيرجي روبيرتو أو كليمنت لينجليت أو أوسكار مينجويزا أو فيليب كوتينيو أو نيتو أو صامويل أومتيتي.
في المقابل، رفض النادي الكتالوني التخلي عن لاعبين آخرين، مثل نيكو جونزاليس وجافي وبيدري.
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