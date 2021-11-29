رسميا.. مانشستر يونايتد يعين مديرا فنيا جديدا للفريق

وقال النادي في بيانه الرسمي،: "يسرّ مانشستر يونايتد، أن يعلن التوصل إلى اتفاق مع رانجيك لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم، كما اتفق الطرفان على أن يستمر المدرب في منصب استشاري لمدة عامين، بعد نهاية الموسم الجاري".وأضاف البيان: "يبقى مايكل كاريك، مسؤولًا عن الفريق الأول، حتى يتم الانتهاء من إجراءات إصدار تأشيرة عمل رالف".وقاد كاريك مانشستر يونايتد، إلى تحقيق الفوز أمام فياريال الإسباني، بثنائية، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، في أول اختبار له.