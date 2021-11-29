رغم انتقاله لباريس.. ميسي يتوج بجائزة مع برشلونة

وأحرز ميسي 30 هدفا في 33 مباراة، خلال الموسم الماضي بقميص برشلونة، ليفوز بكأس 'بيتشيتشي' التي تمنحها صحيفة (ماركا) الإسبانية.وقال الأسطورة الأرجنتيني، خلال مقطع فيديو عند استلامه الجائزة في باريس، لأنه لن يتمكن من حضور الحفل الذي سيقام الليلة في مدريد: "إنه لشرف عظيم أن أكون ضمن تاريخ الدوري الإسباني".وأضاف: "بدا من الجنون في الآونة الأخيرة أن أعادل رقم زارا، لكني تمكنت من التغلب عليه، وأنا سعيد وفخور.. لا أعرف ما إذا كنا سنرى شخصا يتفوق علي".وفي نفس السياق، توج الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، للمرة الثالثة بجائزة "ميجيل مونيوز" التي تُمنح لأفضل مدرب في الدوري الإسباني.وحصد السلوفيني يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، جائزة زامورا للمرة الخامسة، كأفضل حارس مرمى في الليجا، بينما توج زميله الأوروجوائي لويس سواريز بجائزة ألفريدو دي ستيفانو، التي تُمنح لأفضل لاعب بالمسابقة.