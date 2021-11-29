ساعة ذهبية استثنائية للفائز بجائزة الكرة الذهبية

وتعتبر الشركة العالمية المتخصصة في الساعات شريكا رسميا لجائزة الكرة الذهبية، وقررت تجسيد شراكتها من خلال إهداء ساعة ذهبية قيراط " 18 " للفائز والفائزة، تجسد الكرة الذهبية من خلال تصميم خاص، حيث يوجد بداخلها كرة ذهبية أيضا ضمن تصميمها.وصمم إيريك كوداري مصمم الساعات الشهير الساعة الهدية بطريقة مبتكرة وفريدة وتضم داخلها كرة ذهبية، ويبلغ ثمن الساعة حوالي ربع مليون يورو على الأقل.وقال ماوريسيو مازوشي المدير التنفيذي لشركة " purnell "، إن ساعة الشركة مزيج بين التكنولوجيا والتراث، وعن شراكته مع جائزة الكرة الذهبية قال: "بورنيل يرتبط بالتميز وحاليا كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية والرياضة رقم واحد في العالم؛ وبالتالي يعطي حماسا فريدا".وأضاف ان "هذه الشراكة تم تجسيدها عبر صناعة ساعة فريدة فقط من أجل الكرة الذهبية فقط".وتعلن صحيفة " فرانس فوتبول"، ليلة اليوم، عن أسماء المتوجين بجائزة الكرة الذهبية رجال وسيدات، وجائزة ليف ياشين لأفضل حارس، وجائزة ريموند كوبا لأفضل لاعب شاب.ويعتبر الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد أبرز المرشحين للفوز هذه السنة بالجائزة.