أسود الرافدين جاهزون لموقعة عمان في بطولة العرب (صور)

وأكدَ اللاعبُ، بشار رسن، على "رغبة المنتخب الجادة في تحقيقِ النقاط الثلاث في بدايةِ مشوار البطولة، وان الجهاز الفني يسعى لتهيئةِ توليفةٍ مناسبةٍ من الخبرةِ والشباب وزجها في منافسات البطولة".وأضاف، ان "العراق يلعب في مجموعةٍ قويةٍ، وكلُ المنتخبات فيها مرشحة عنها للتأهل الى الدور الثاني، ونأملُ أن نكون أحد المتأهلين".بينما قالَ زميله، علي يوسف: "نأملُ أن تكون البطولة فألَ خيرٍ علينا ونحن نمتلكُ تاريخاً مميزاً في هذه البطولة بحصولنا على أربعة ألقابٍ، وهدفنا أن نصالح الجمهور من خلال بطولةِ كأسِ العرب".وقالَ حارس المرمى، أحمد باسل: "هذه البطولةُ مهمةٌ بالنسبةِ للعراق، إذ انه من خمس مشاركات فازَ العراق بأربعةِ ألقابٍ ومركز الوصيف لمرةٍ واحدةٍ، لذلك نطمح من مشاركتنا الحالية أن تكون لنا فيها بصمةٌ مميزةٌ بالرغم من صعوبةِ المجموعة، إلا اننا عازمون على الظفر ببطاقةِ التأهلِ الى الدورِ المقبل، والجميعُ على علمٍ ودرايةٍ بأهميةِ المباراةِ الأولى التي سنواجه فيها منتخباً قوياً ومتطوراً قدّم أداءً مميزاً في التصفيات المؤهلة الى كأس العالم".على صعيدٍ متصلٍ، يصلُ مساء اليوم اللاعب (فرانس بطرس) قادماً من الدنمارك، بينما سيلتحقُ اللاعب (ريبين سولاقا) فجراً قادماً من تايلاند.